Представители Подмосковья вошли в число победителей международной премии «КАРДО»

В Ставрополе завершился гранд-финал международной конкурс-премии уличной культуры и спорта «КАРДО» VIII президентской платформы «Россия — страна возможностей». Были определены победители соревнований, премии за вклад в развитие уличной культуры и спорта, а также фешен и видеоконкурса. Среди них — четверо жителей Московской области, сообщает пресс-служба организаторов.

Гранд-финал этого года проходил в Ставрополе с 20 по 24 августа, нам нем объявили имена победителей по четырем направлениям: соревнования, видеоконкурс, фешен и грантовый конкурс, а также выбрали лучших амбассадоров «КАРДО» в России и мире и назвали имена победителей премии за вклад в развитие уличной культуры и спорта. Все победители разделили между собой призовой фонд в 7 000 000 рублей. На протяжении четырех дней за соревнованиями и мероприятиями гранд-финала наблюдали более 157 000 зрителей на площадке и более 2,5 млн болельщиков онлайн.

«Восемь лет назад, на старте международной премии «КАРДО», в гранд-финале участвовали 326 человек. Сегодня мы видим десятикратный рост — это тысячи энергичных, целеустремленных ребят со всего мира! Онлайн-этап объединил атлетов из 147 стран, а на финал в Ставрополь приехали представители 58 государств. Это яркое доказательство простой истины: реальные перемены рождаются не из слов, а из реальных дел. «КАРДО» наглядно показывает, как сила молодости, единства и спорта стирает границы и создает новое будущее — полное доверия, сотрудничества и грандиозных достижений. Такие инициативы меняют мир к лучшему, дают молодым людям уверенность в своих силах и вдохновляют миллионы на новые свершения. На «КАРДО» весь мир еще раз убедился: Россия — действительно страна возможностей», — отметил генеральный директор президентской платформы «Россия — страна возможностей», ректор мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

В 2025 году более 50 000 человек подали свои заявки на участие в сезоне. На церемонии награждения были объявлены победители 12 направлений сезона проекта: хип-хоп, брейкинг, паркур, фриран, воркаут, кикскутеринг, трикинг, граффити, скейтбординг, ВМХ и диджеинг.

Финалисты из Московской области заняли призовые места в нескольких направлениях. Они получили денежные призы, подарки от партнеров, а также фирменные медали «КАРДО».

1 место по направлению «Паркур» (категория «PRO») — Алмаз Охотников;

1 место по направлению «Воркаут» (категория «Лучший статик») — Виталий Зуев;

2 место по направлению «Паркур» (категория «Amateur») — Кирилл Ботнарюк;

ГРАН-ПРИ в направлении «Видеоконкурс» — Виталий Кокарев.

Победители получают не только денежный приз, но и наставничество, обучение, развитие профессиональных навыков и личного бренда, а также возможность заключить контракты с ведущими компаниями, которые связаны с уличной культурой и спортом. Например, работу победителя направления «Граффити» разместят в онлайн-галерее известного проекта «TIME FOR ART», который направлен на организацию выставок граффити-художников и создание сообщества творцов, объединенных духом уличной культуры.

«Дорогие участники, каждый из вас прошел долгий и не самый простой путь в восьмом сезоне «КАРДО»! Каждый год я вижу, как вы растете, становитесь сильнее и объединяетесь через уличную культуру и спорт, а это значит, что «КАРДО» выходит на новый уровень благодаря вам. Мы вместе растем и формируем главное сообщество планеты. В этом году гранд-финале 3000 участников, и мы сделаем все возможное, чтобы в следующем году здесь, в России, на Ставропольской земле собралось еще больше талантливых людей со всего мира, объединенных духом уличной культуры и спорта. И мы вновь вместе докажем, что Россия — страна возможностей», а «КАРДО» — мир возможностей для каждого деятеля улиц», — прокомментировал генеральный директор международной конкурс-премии «КАРДО» президентской платформы «Россия — страна возможностей» Валентин Работенко.

Торжественная церемония закрытия и награждения победителей премии за вклад в развитие уличной культуры и спорта прошла в формате красной ковровой дорожки, с уже привычным для «КАРДО» размахом: мероприятие собрало более 20 000 зрителей.

Гранд-финал завершился ярким шоу: в основу легла история пяти героев вселенной «КАРДО», которая продолжится и в новом сезоне. Проект отстаивает и внедряет геймификацию в своей деятельности и обрел в 8 сезоне креативный концепт. В шоу приняли участие более 250 профессиональных танцоров и атлетов, выступили даже синхронистки, для которых были установлены специальные бассейны возле сцены.

На сцене в этот вечер выступил российский рэпер SLAME. Молодой человек принимает участие в гранд-финале не в первый раз, а также вошел в историю проекта как исполнитель гимна «КАРДО». А в завершении программы зрители услышали хиты популярного хедлайнера — российской группы «ХЛЕБ».

Международная конкурс-премия уличной культуры и спорта «КАРДО» реализуется в рамках федерального проекта «Россия — страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети».

Узнать подробную информацию о конкурс-премии «КАРДО» можно на сайте: https://kardoaward.com.

