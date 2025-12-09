Представители Подмосковья стали лауреатами историко-патриотической акции

Подведены итоги Всероссийской историко-патриотической акции-конкурса «Связующая нить» в рамках празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и Года защитника Отечества. Участниками проекта стали школьники и студенты в возрасте от 8 до 23 лет со всей страны, в том числе представители Московской области, сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

В этом году участники из Подмосковья представили на конкурсе 3 355 работ. По итогам оценки жюри 38 участников стали финалистами, среди которых 9 заняли призовые места, а один участник был удостоен специального приза.

В рамках акции конкурсанты делились историями своих семей в период Великой Отечественной войны и специальной военной операции (СВО). Всего на конкурс поступило 15 380 авторских историй. Эксперты отобрали 300 финалистов из 74 регионов и 100 победителей из 51 региона, которые набрали максимальные баллы по итогам оценки жюри.

Проект реализуется с использованием гранта президента Российской Федерации, предоставленного президентским фондом культурных инициатив.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, ежегодно в Подмосковье становится на 40 тыс. школьников больше, именно поэтому в регионе продолжают строить современные образовательные учреждения, а также капитально ремонтируют уже имеющиеся объекты.

«В этом году мы делаем капитальный ремонт в 42 школах по президентскому нацпроекту «Образование». Мы хотим, чтобы школы были не просто местами для учебы, а настоящими центрами для развития детей, где они смогут учиться, творить и проводить время», — заявил Воробьев.