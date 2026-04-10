Представители Подмосковья примут участие в форуме в Красноярске

Первый Всероссийский форум «Государство для людей» пройдет с 23 по 25 апреля 2026 года в Красноярске. В нем примут участие представители федеральных и региональных органов власти, включая делегацию Подмосковья, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

Форум посвятят развитию системы государственного управления, ориентированной на потребности граждан и бизнеса. Мероприятие проходит в рамках федерального проекта «Государство для людей», который курирует заместитель председателя правительства — руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко.

Участники обсудят практические шаги по совершенствованию госуслуг: сокращение сроков их предоставления, уменьшение числа необходимых документов, устранение дублирующих процедур и снижение количества визитов в ведомства. Отдельное внимание уделят цифровым сервисам и внедрению человекоориентированного подхода в работе госслужащих.

«Мы последовательно меняем саму философию государственного управления. Идея в том, чтобы государство работало как современный сервис — быстро, просто и проактивно. Мы выстраиваем госуслуги вокруг потребностей и жизненных ситуаций человека», — сказал Дмитрий Григоренко.

В рамках форума вручат федеральную премию «Лидер клиентоцентричности». Впервые пройдет конкурс лучших региональных практик по повышению качества госуслуг, что позволит тиражировать эффективные управленческие решения.

Комитет по конкурентной политике Московской области участвует в реализации проекта с 2021 года. Ведомство разрабатывает стандарты и правила взаимодействия государства с гражданами и бизнесом, а его практики включены в федеральную базу лучших решений.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что широкая цифровая трансформация должна пронизывать каждую отрасль, войти в жизнь каждого человека и каждой семьи.

По его словам, в рамках нацпрограммы при поддержке и сопровождении Минцифры была проделана очень заметная большая работа и регионами, и правительством.