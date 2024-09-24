Представители Подмосковья примут участие в форуме «Улицы России»

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В период с 24 по 27 октября 2024 года в Алтайском крае на базе ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет» пройдет Всероссийский образовательный форум уличной культуры и спорта «Улицы России» (далее — форум). сообщает пресс-служба министерства информации и молодежной политики Московской области.

Организаторами форума выступают общероссийская общественная организация уличной культуры и спорта «Улицы России», Алтайский государственный университет (далее — Университет) при поддержке федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) и общественной палаты Российской Федерации.

Форум станет универсальной площадкой для 100 деятелей и менеджеров организаций событий в сфере уличной культуры и спорта со всех субъектов РФ.

Программа проекта позволит выстроить продуктивный диалог между представителями федеральных и региональных органов исполнительной власти и представителями улиц, станет опорной точкой для объединения сообществ уличной культуры и спорта и создания перспективных проектов в сфере креативной экономики.

Транспортные расходы и проживание осуществляются за счет средств направляющей стороны, питание и программа — за счет средств организаторов форума.

Контактное лицо по вопросам участия в форуме: Панченко Инна, начальник управления делами, тел.: 8 962 026-15-61, электронная почта: panchenko@strettrussia.ru.

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