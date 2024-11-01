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Представители Подмосковья подали 900 заявок на участие в конкурсе «Наставничество»

Министерство просвещения России совместно с АНО «Россия — страна возможностей» и ФГБОУ ДПО «Институт развития профессионального образования» проводят Всероссийский конкурс «Наставничество» по направлениям «Наставник года» и «Лучшие практики наставничества». От Подмосковья было подано более 900 заявок на участие. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

Целью конкурса является формирование и выявление лучших практик наставничества в различных сферах, в том числе на производстве, включая агропромышленный комплекс.

Дистанционный отборочный этап завершился 27 октября, претенденты отправляли рекомендации кадровой службы или письма-резюме, подтверждающие профессиональные компетенции участника, и видео самопрезентации. Финальное мероприятие «Фестиваль наставников», которое пройдет в декабре на базе мастерской управления «Сенеж» АНО «РСВ», объединит 100 победителей конкурса, выявленных по итогам отборочного этапа.

Финальное мероприятие «Фестиваль наставников», которое пройдет в декабре на базе Мастерской управления «Сенеж» АНО «РСВ», объединит 100 лучших наставников, выявленных по итогам отборочного этапа. Подробнее о конкурсе можно узнать на официальном сайте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что одна из важнейших задач — поиск учителей для работы в школах.

«За эти годы мы построили большое количество школ и стараемся наполнить их не только оборудованием, компьютерами, интерактивными досками, робототехникой, но и решить важнейший вопрос — наша задача: настойчиво искать учителей, преподавателей», — отметил Воробьев.