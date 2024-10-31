Представители О РФ посетили исправительные учреждения Московской области

Первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты Российской Федерации по безопасности и взаимодействию с ОНК Александр Воронцов, заместитель руководителя Аппарата Общественной палаты РФ Владимир Балашов и начальник отдела по работе с общественными наблюдательными комиссиями Аппарата Общественной палаты РФ Петр Золотов посетили с рабочим визитом Можайскую воспитательную колонию и исправительную колонию № 5. Об этом сообщила пресс-служба ГУФСИН России по Московской области.

Выезд состоялся в рамках нового проекта ОП РФ по мониторингу реализации положений Федерального закона № 10-ФЗ «О пробации в Российской Федерации» в субъектах РФ.

В ходе посещения Можайской воспитательной колонии в сопровождении начальника ГУФСИН генерал-майора внутренней службы Александра Ветрова, членов Общественной палаты Московской области, ОНК Московской области Сергея Леонова и Александра Тарарева представители Общественной палаты РФ провели встречу с несовершеннолетними осужденными и совершили обход территории подразделения.

В ходе беседы с воспитанницами МВК представители общественности разъяснили им основные положения Федерального закона «О пробации в РФ», рассказали о видах пробации, ответили на интересующие девушек вопросы, которые в большинстве своем касались их будущего трудоустройства и получения образования.

Представители делегации посетили среднюю общеобразовательную школу при Можайской ВК. Директор образовательного учреждения, заслуженный учитель России Ольга Князькова рассказала членам Общественной палаты РФ об организации учебно-воспитательного процесса в МВК, успеваемости учащихся, проведении кружковой работы.

Члены делегации ознакомились с условиями проживания несовершеннолетних, посетили комнаты воспитанниц, кабинеты сотрудников подразделения, ознакомились с наглядной агитацией, размещенной в отрядах, в т. ч. по вопросу пробации, отметив ее информативность и доступность.

Затем представители ОП РФ выехали в исправительную колонию № 5, провели беседу с осужденными женщинами, обсудив с ними участие в программе пробации.

Первый заместитель председателя комиссии ОП РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК Александр Воронцов объяснил осужденным основные цели, задачи и принципы пробации, правовое положение лиц, в отношении которых применяется пробация, направления деятельности и полномочия субъектов пробации в Российской Федерации. Он отметил, что институт пробации включает в себя совокупность мер помощи осужденным, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, привел положительные примеры тех граждан, кто уже вступил в программу.

В ходе посещения ИК-5 члены делегации ОП РФ совершили обход территории исправительного учреждения, ознакомились с коммунально-бытовыми условиями отбывания наказания осужденными женщинами, посетили социально-реабилитационный центр «Аврора» и медицинскую часть.

Завершилось выездное мероприятие рабочей встречей с начальником ГУФСИН России по Московской области Александром Ветровым и сотрудниками УИС Подмосковья. Руководитель областного пенитенциарного ведомства рассказал представителям ОП РФ о проводимой системной работе по подготовке осужденных к выходу на свободу, их социальной адаптации и последующей реабилитации.

Для обеспечения комплексной реализации Федерального закона «О пробации в РФ» ГУФСИН заключено 11 соглашений о взаимодействии: с Правительством Московской области, Министерствами образования, социального развития, здравоохранения Московской области, Центром занятости населения МО, Русской Православной Церковью, общественными организациями и благотворительными фондами. В ближайшее время ГУФСИН заключит еще ряд соглашений с предприятиями и организациями по вопросам трудоустройства осужденных после освобождения. Это и сельхозпредприятия, мебельное производство, сфера жилищно-коммунального хозяйства и др. В июне 2024 года ГУФСИН согласовано участие в региональной долгосрочной программе «Содействие занятости молодежи в Московской области на период до 2030 года», в которой заложены мероприятия по работе с осужденными, в отношении которых применяется пенитенциарная, исполнительная или постпенитенциарная пробация.

Одним из важных направлений в реализации положений закона является подписание соглашения между ГУФСИН и АНО «Социально-реабилитационный центр для бездомных людей „Теплый прием“ о функционировании на базе приюта Центра пробации Московской области. Стоит отметить, что это первый Центр пробации, открытый на базе некоммерческой организации в Московском регионе.

В подразделениях ГУФСИН проводится постоянная работа по информированию осужденных о возможности участия в пробации. К ней привлекаются как сотрудники УИС, так и представители общественных организаций, министерств и ведомств. Активное участие в содействии реализации закона принимают Совет при Губернаторе Московской области по развитию гражданского общества и правам человека и Общественная наблюдательная комиссия Московской области.

По итогам 9 месяцев в исправительные учреждения Московской области обратилось 27 осужденных, желающих участвовать в пробации. Для них были разработаны индивидуальные программы, оказано содействие в получении социальной помощи и трудовом устройстве.

В части исполнительной пробации в филиалы Уголовно-исполнительной инспекции уже обратились 230 человек, из них 2 несовершеннолетних. Обращения в основном связаны с оказанием содействия в получении психологической помощи, восстановлении утраченных документов, трудоустройстве. В отношении 120 осужденных пробация уже успешно завершена.

В завершение рабочей встречи Александр Ветров отметил, что в ГУФСИН России по Московской области продолжается работа по подготовке к реализации второго этапа Закона о пробации. С 1 января 2025 года заработает постпенитенциарная пробация. Она будет применяться к гражданам, освободившимся из учреждений уголовно-исполнительной системы.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что важную роль в обеспечении безопасности в регионе играют современные технологии. Губернатор также особое внимание уделил эффективности работы системы «Безопасный регион».

«Все, что связано с безопасностью наших жителей и в новых микрорайонах, и там, где есть старая застройка, очень важно координировать умело — с применением всех современных технологий. Здесь я, прежде всего, имею ввиду видеонаблюдение — систему „Безопасный регион“, — подчеркнул Воробьев.