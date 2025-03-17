Представители НКО смогут участвовать в конкурсе «Московские мастера» в 2025 г

Начался прием заявок на конкурс «Московские мастера», в этом году представлена новая номинация — для сотрудников социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО). Подать заявку на ее можно до 6 апреля, сообщает пресс-служба столичного комитета общественных связей и молодежной политики.

«Участники покажут свой профессионализм в трех направлениях, в том числе „Руководитель“ и „Менеджер социального проекта“. Их ждет несколько этапов, по итогам которых будет выбран победитель. Приглашаем всех, кто проработал в НКО больше года», — сказала заммэра — глава аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

Сотрудникам НКО для участия следует заполнить анкету с рассказом о себе и снять видеоролик о собственном опыте длительностью не более 1,5 минут. Оценивать заявки будет экспертный совет, состоящий из лидеров данной отрасли.

После этого участники пройдут онлайн-тестирование и им предложат выполнить практические задания. На конкурсе они покажут управленческие навыки, умение решать сложные задачи, готовность работать в команде и т. д.

В финал «Московских мастеров» выйдут девять человек. Конкурсанты выступят перед комиссией, которая определит трех победителей.

В этом году конкурс «Московские мастера» состоится в мегаполисе в 28-й раз. За все время он объединил более 1,3 млн человек. Среди участников были представители сфер туризма, культуры, здравоохранения, промышленности, транспорта и многих других.