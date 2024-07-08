Представители Минсельхоза Подмосковья посетили Тимирязевскую академию

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области на протяжении долгих лет сотрудничает с одним из ведущих аграрных вузов России — Московской сельскохозяйственной академией имени К. А. Тимирязева. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Генетика интересовала меня со времен школы. В институте особенно понравилось направление птицеводства. С тех времен начал подробно углубляться в тему, сейчас занимаюсь ей полноценно. Одна из деловых поездок по части работы была в Китай. Обменивались опытом с представителями предприятий, занимающихся геномной селекцией птицы и свиней. Знания, полученные в рамках поездки, уже внедряются в Подмосковье. Запущен проект по улучшению качеств птицы уникальной породы „Кросс „Смена-9“. Данный проект — смесь селекции с генетикой для повышения продуктивности птицы, улучшения мясных показателей и яйценоскости. Сотрудники обучены, оборудование налажено, ждем реактивов», ­– поделился выпускник академии Егор Куликов.

Также состоялся визит в академию заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Александра Стиславского. Были представлены новейшие обучающие программы в сфере цифровизации агропромышленного комплекса и цифровой трансформации отрасли сельского хозяйства, материально-техническая база, отвечающая самым современным требованиям.

В ходе встречи были достигнуты договоренности о дальнейшем сотрудничестве по нескольким направлениям, в том числе по внедрению новейших идей и технологий на агропредприятиях региона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны с землей, или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.