Представители министерства поздравили учащихся Щелковской школы № 3 с Днем знаний

Во всех образовательных учреждениях Подмосковья прошли торжественные линейки, посвященные Дню знаний. С первым учебным днем ребят школы № 3 в подмосковном Щелково поздравили представители министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В этом году школа № 3 в городском округе Щелково открыла свои двери для 1000 школьников.

«Обновленная школа — это новые возможности и высокие достижения. В этом году здесь, как и в других образовательных учреждениях региона обязательно продолжим экологические просветительские уроки. На классных часах детям будут рассказывать педагоги о том, как правильно сортировать бытовые отходы в домашних условиях, напомнят о благотворительных проектах по сбору вторсырья, а также о том, как стать их участником. Желаю ученикам в новом году любознательности и усердия, а родителям — мудрости и душевного равновесия», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

От лица министерства учителей, родителей и детей щелковской школы № 3 с началом нового учебного года поздравила заместитель министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Светлана Викулова. Она рассказала о работе ведомства и задачах на ближайшее время в области содержания территорий и обращения с отходами.

Традиционно в день знаний в школе прошла благотворительная акция «Дети вместо цветов». А в действующем школьном музее «Героями не рождаются» была открыта экспозиция, посвященная родителям обучающихся, принимающим участие в СВО.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.