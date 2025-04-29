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Представители министерств, ведомств и общественники встретились с участниками программы пробации

На базе АНБО «Социально-реабилитационный центр для бездомных людей „Теплый прием“, который осуществляет свою деятельность как Центр пробации Подмосковья, прошел межведомственный круглый стол по вопросам развития института пробации. Об этом сообщила пресс-служба ГУФСИН России по Московской области.

В мероприятии приняли участие заместитель Председателя Комитета по вопросам государственной власти и региональной безопасности Московской областной Думы Николай Черкасов, заместитель начальника Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Московской области Константин Плехов, заместитель председателя Общественной палаты Московской области и председатель регионального ОНК Сергей Леонов, заместитель начальника Управления Министерства социального развития Подмосковья Юлия Барашкова, а также сотрудники регионального ГУФСИН.

Руководитель центра Илья Кусков провел для представителей министерств и ведомств обзорную экскурсию по учреждению, рассказал о его деятельности.

В ходе мероприятия представители министерств, ведомств и общественности провели встречу с гражданами, ставшими участниками программы пробации.

«Здесь нам оказывают квалифицированную помощь в медицинском обеспечении, восстановлении документов, трудоустройстве, а также в получении образования», — отметил один из участников программы.

В завершение круглого стола стороны обсудили актуальные вопросы функционирования Центра, механизмы взаимодействия субъектов пробации региона, а также рассмотрели вопросы реализации мероприятий, разработанных в рамках индивидуальных программ для участников пробации.