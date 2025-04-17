Представители движения «Другая Украина» проверили, как в Клину живут беженцы

Пункт временного размещения в Клину, начиная с 2022 года, стал настоящим домом для жителей ЛНР и ДНР. По распоряжению губернатора Московской области Андрея Воробьева здесь организовали ПВР для одиноких пенсионеров и семей с детьми, сообщила пресс-служба администрации городсокго округа Клин

«С помощью нашего движения будем привлекать внимание в вопросам, которые до сих пор не решены и добиваться их решения. Важно, чтобы никто из людей не остался без необходимой помощи», — отметила руководитель филиала Центр поддержки украинцев» общественного движения «Другая Украина» в Москве Ирина Кузьмина.

В пункте временного размещения созданы прекрасные условия питания, проживания. Но часть вопросов пока нуждается в урегулировании. В частности, из-за утери документов на Украине часть людей не могут оформить пенсии или получают некорректные выплаты.

«Они очень хорошо знают юридические вопросы и мне сейчас доходчиво объяснили, что именно я делала неправильно, подавая документы в Пенсионный Фонд», — сказала проживающая в ПВР «Звонкие голоса» Анна Цеховая.

Помочь, подсказать, сориентировать. Именно с такой целью специалисты общественного движения «Другая Украина» побывали в Клину и провели консультации для проживающих в ПВР. Специалисты по миграционным и социальным вопросам подсказали и рассказали, как действовать в каждой конкретной ситуации.

«Мне нужна справка о среднем заработке моем, Украина мне до сих пор выдать ее не может и мне сейчас дали совет, как это можно все оформить», — сказала Елена Горбулина.

Общественное движение «Другая Украина» действует с 2023 года. Председателем Совета Международного общественного Движения «Другая Украина» является Виктор Медведчук.

Специалисты движения рассказывают, как получить необходимые документы, переоформить недвижимость и трудоустроиться на новом месте. Они высоко оценили условия, созданные в подмосковном ПВР для своих соотечественников.

«Здесь во всем видна поддержка Правительства Московской области, чуткое отношение администрации Клина и самого лагеря. Порядок, забота, чуткость», — подчеркнул руководитель проекта «Центр поддержки украинцев» Общественного движения «Другая Украина» Илья Шевцов.

На территории России действуют 5 центров помощи. Круглосуточный телефон колл-центра: 8-800-444-20-55.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.