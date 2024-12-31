Представители дмитровского офиса одного из банков поздравили с Новым Годом ребят в Семейном и Молодежном центрах

Настоящим подарком для воспитанников учреждения, где живут дети с ограниченными возможностями и дети, оставшиеся без попечения родителей, стал визит представителей дмитровского офиса одного из банков. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

«Семейный центр „Дмитровский“ — это учреждение, где созданы все условия для полноценного развития детей с особенностями физического и интеллектуального развития. Здесь также занимаются социальной адаптацией и интеграцией в общество.

Ребята активно занимаются спортом, многими видами творчества, поют, танцуют — и даже те, кто на колясках! Еще ставят спектакли, делают окопные свечи, заготовки для маскировочных сетей, сухой душ и сувениры для наших бойцов на СВО.

Елизавета Сметанникова, руководитель универсального дополнительного микроофиса банка, поздравила ребят с наступающими праздниками, пожелав им успехов в учебе, здоровья и счастья. Каждый из 75-ти воспитанников центра получил «под ёлочку» большой сладкий подарок от банка.

А на следующий день сотрудники отделения побывали в гостях в молодежном центре «Квартал». Здесь для детей из семей, находящихся в непростой жизненной ситуации, они провели познавательно-увлекательный квест по финансовой грамоте.Дети разделились на три команды. Каждой необходимо было правильно ответить на вопросы в шести раундах. Все они касались финансовой грамотности и безопасности.

Например, что такое доход и расход? Как правильно защитить свои доходы? А что такое финансовая подушка безопасности? А чем обязательные расходы отличаются от необязательных?

Словом, вопросов в викторине было много, часть из них задавали герои мультфильмов и детских кино, например, дядя Федор из «Трое из Простоквашино» или Буратино из «Золотого ключика».

И дети показали взрослым, что они достаточно хорошо разбираются в тонкостях начальной финансовой грамотности.

Все участники квеста получили по большому сладкому подарку, а самые активные игроки — и дополнительные призы в виде конфет.

Заместитель главы Дмитровского городского округа Ирина Костышина обращает внимание на то, что такие мероприятия важны как для детей, так и для взрослых, потому что дают возможность ребятам соприкоснуться с праздником, почувствовать тепло и заботу тех, кто приходит к ним в гости. А взрослым — побыть в роли добрых волшебников.

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