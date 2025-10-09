Представители Балашихинской ТПП посетили предприятие ООО «АСКОН-Металл»

Представители Балашихинской Торгово-промышленной палаты посетили ООО «АСКОН-Металл» в рамках работы по укреплению взаимодействия с предприятиями. Компанию ООО «АСКОН-Металл» представила генеральный директор Ирина Кононенко, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

В ходе встречи обсудили направления дальнейшего сотрудничества, вопросы участия в программах поддержки предпринимательства, а также актуальные потребности компании.

ООО «АСКОН-Металл» — современное производственное предприятие, специализирующееся на изготовлении металлоконструкций и технологического оборудования. Предприятие активно внедряет новые технологии и расширяет производственные мощности.

Балашихинская Торгово-промышленная палата продолжает системную работу по взаимодействию с промышленными предприятиями ТПП, выявлению актуальных запросов бизнеса и содействию в их решении.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.