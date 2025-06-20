Представители армянской диаспоры в Ливане призывают закрыть дело Карапетяна

Секретарь Армянской либерально-демократической партии высказал мнение, что задержание может быть обусловлено эскалацией напряжения между церковными структурами и правительством Армении. Применение закона должно осуществляться в соответствии с Конституцией, и, если обвинения не будут доказаны, задержанного необходимо немедленно освободить.

До этого сообщалось, что бизнесмен Самвел Карапетян, помещенный под стражу, находится в условиях строгой изоляции.

18 июня армянский суд избрал для Карапетяна меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Предпринимателя обвиняют в публичных призывах к захвату власти после его заявлений в поддержку Армянской апостольской церкви, подвергшейся резкой критике со стороны премьер-министра Никола Пашиняна.