Представители администрации встретятся с жителями Балашихи

сегодня в 17:25

Представители администрации городского округа Балашиха 7 ноября встретятся с жителями по вопросам содержания дворов. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В 9:00 заместитель главы Балашихи Максим Сидоркин проведет обход территорий микрорайона Сакраменто. Начало на улице Мещера, 25.

В 9:30 в формате «срочной выездной администрации» начальник управления ЖКХ Юлия Смирнова встретится с жителями по вопросу проведения капитального ремонта кровли по адресу: проспект Ленина, д. 10. Начало у дома № 10.

В 10:30 проведёт обход территории жилого комплекса «Акварели». Начало у дома № 32 В на проспекте Ленина.

В 11:00 первый заместитель главы Балашихи Сергей Лукичев проведет обход территорий микрорайона Центр-2. Начало обхода по адресу: улица Струве, 5.

В 11:00 в формате «срочной выездной администрации» заместитель главы Балашихи Олег Бурлин проведет встречу с жителями и обход территории по адресам: улица Троицкая, д. 1, улица Романычева, д. 1. Начало в офисе продаж «Новоград Павлино» напротив Павлинского шоссе д. 38.

В 11:15 заместитель главы Балашихи Максим Сидоркин проведёт (https://t.me/reshaemvmestebalashiha/317)обход территории улиц Быковского и Терешковой. Начало у дома № 13 на улице Терешковой.

Заместитель главы Балашихи Максим Сидоркин проведет обход территории микрорайона Балашиха-2 по адресам:

11:45 обход территории ул. Свердлова, д. 3, 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 5/5, 5/6 начало у дома № 3 на улице Свердлова;

12:00 обход территории ул. Свердлова, 23, 25, ул. Заречная, 17, начало у дома № 17 на улице Заречная;

12:30 обход территории ул. Свердлова, д. 43, 45, 47, начало у дома № 43 на улице Свердлова;

12:45 обход территории ул. Свердлова, д. 55.

В 11:50 заместитель главы Балашихи Михаил Объедков проведёт встречу с жителями в формате «срочной выездной администрации» по адресу: микрорайон Ольгино, улица Граничная, д. 9.

в 12:40 в микрорайоне Железнодорожный на улице Автозаводской, дом 4.

В 13:20 в микрорайоне Железнодорожный, на улице Юбилейной, дом 34.

В 12:00 заместитель главы Балашихи Михаил Объедков проведет обход территории микрорайона Железнодорожный при участии представителей администрации и управляющей компании. Начало на улице Граничной, д. 9 (во дворе дома).

Территории обхода:

12:00 — микрорайон Ольгино, ул. Граничная, д. 9, 11, 11/1, 9к1 ул. Главная, д. 20, 22, 24 начало у дома № 9 на улице Граничная;

12:20 — микрорайон Железнодорожный, ул. Маяковского, д. 26, д. 28 начало у дома № 26 на улице Маяковского;

12:50 — микрорайон Железнодорожный, ул. Автозаводская, д. 4, 4к2, 4к3, 6, 7, 8, ул. Юбилейная, д. 4а, 4к4, 16а, 18, 18к.1, 32, 34 начало у дома № 4 на улице Автозаводская.

В 14:00 заместитель главы Балашихи Лилия Татевосян проведет обход территории (https://t.me/reshaemvmestebalashiha/307) в микрорайоне Алексеевская роща. Начало от дома № 2 на улице Дмитриева.

Заместитель главы Балашихи Дмитрий Варнавский совместно с представителями управляющих компаний и МБУ «Благоустройство-Балашиха» проведёт обход микрорайона Балашиха-1 по адресам:

9:30 — ул. Лукино, дома 51а, 51б, 53, 55а, 57а

10:00 — ул. Зеленая, дома 36, 35, 34, 33, 32

12:00 — мкр. Авиаторов, ул. Летная, д. 12, ул. Кожедуба, дома 8, 10

13:00 — мкр. Южный, ул. Твардовского, дома 5, 7

Точка сбора — у первого дома, указанного в адресе.

Заместитель главы Балашихи Дмитрий Варнавский совместно с представителями управления потребительского рынка и услуги администрации Балашихи, МБУ «Благоустройство-Балашиха» проведёт встречи в формате «срочной выездной администрации» по адресам:

13:30 — мкр. Южный, ул. Некрасова, д. 13А — по вопросу содержания территории.

13:45 — мкр. Южный, ул. Фучика, 2/1а — по вопросу ненадлежащего содержания территории и фасада магазина.

15:00 — мкр. ВНИИПО, д. 2 — по вопросу ненадлежащего содержания территории и фасада торгового павильона.

Заместитель главы Балашихи Дмитрий Варнавский совместно с представителями управляющей компании и МБУ «Благоустройство-Балашиха» проведет обход микрорайона ВНИИПО:

15:15 — микрорайон ВНИИПО, дома 2, 3, 13.

Точка сбора — у первого дома, указанного в адресе.

В 17:00 заместитель главы Балашихи Максим Сидоркин в формате «срочной выездной администрации» проведёт встречу с жителями многоквартирного дома № 4 на улице Ситникова в микрорайоне Новое Измайлово.

Начало у подъезда № 1 дома № 4 на улице Ситникова.

Подобные обходы заместители главы округа проводят регулярно и держат поступающие от жителей вопросы на личном контроле. У каждого жителя Балашихи есть возможность задать напрямую вопрос представителю администрации и профильному ведомству.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.