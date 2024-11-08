Представители администрации Раменского колледжа стали лауреатами премии губернатора

«Получение премии губернатора „Лучший по профессии“ в сфере образования — это повторная премия. Ранее, в 2015 году, я получала ее, будучи заместителем директора по учебно-производственной работе Электростальского колледжа. Горжусь тем, что и на должности директора смогла стать лучшим по профессии, — признается Наталия Кузеева. — Для меня особенно приятно, что эта номинация „Кузница профессионалов“ и отражает работу всей системы среднего профессионального образования, которая наиболее эффективно проявляется в Раменском колледже».

Награду получила и коллега Натальи Анатольевны, заместитель директора по учебно-производственной работе, Алевтина Москаленко. Она стала лучшим руководителем образовательной организации в номинации «Бизнес-партнерство».

«Это показывает, что достигнуты результаты Раменского колледжа, результаты командной работы, которая выстроена от профориентации до трудоустройства на региональном рынке труда», — говорит директор Раменского колледжа.

Награду Наталье Анатольевне и Алевтине Николаевне вручила министр образования Московской области Ингрид Пильдес в торжественной обстановке среди представителей муниципальной системы образования.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил решить вопрос с нехваткой учителей.

«Мы открываем много школ, и у нас значительно растет контингент, плюс, получается, что дефицит кадров мы ощущаем во все больших и больших направлениях нашей работы», — добавил глава региона.