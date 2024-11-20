Представители 65 стран участвуют в московском форуме «Диалог о фейках 2.0»

сегодня в 11:36

Форум «Диалог о фейках 2.0» в Москве собрал более 1000 участников из 65 стран

20 ноября в Москве проходит второй международный форум «Диалог о фейках 2.0». К мероприятию, проводимому АНО «Диалог Регионы», присоединились более 1000 участников из 65 государств, сообщается в пресс-службе форума.

Среди участников — журналисты, госслужащие, эксперты и бизнесмены из десятков стран. На форум в российскую столицу прибыли представители США, Германии, Италии, Испании, Великобритании, Нидерландов, Австралии, Перу, Уругвая, Швейцарии, Австрии, Франции, Ирландии и других государств.

В деловую программу войдут 7 сессий. На форуме обсудят вопросы противодействия ложной информации, поделятся опытом и методами работы против фейков.

По словам гендиректора АНО «Диалог» и АНО «Диалог Регионы» Владимира Табака, двери форума открыты для резидентов любых стран, если они готовы к объективному представлению фактов, разделяют общие позиции и борются с фейками.

«На форуме мы представим концепцию Международной ассоциации по фактчекингу. Она сосредоточится на защите пользователей интернета от фейковой информации, количество которой растет с каждым днем», — добавил Табаков.

На «Диалоге о фейках 2.0» также презентуют уникальные исследования о влиянии фейков и подпишут меморандум о создании Международной ассоциации по фактчекингу.

Международная сессия проходит при участии издания RT, а стратегическим партнером форума выступил ТАСС.