Представители 48 стран мира участвуют в Открытом диалоге в НЦ «Россия»

В Национальном центре «Россия» проходит Открытый диалог «Будущее мира. Новая платформа глобального роста». На мероприятии более 100 представителей из 48 стран обсуждают перспективы развития мировой экономики, сообщается на сайте НЦ «Россия».

В церемонии открытия принял участие заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Максим Орешкин. Он поприветствовал всех гостей.

По его словам, подобное международное событие проводится впервые. Орешкин заявил о важности формирования новой глобальной экономики и реализации проектов на эту тему во благо стран и всего человечества.

В рамках Открытого диалога было собрано 696 работ из 102 стран мира. В Москву пригласили 101 автора, чтобы они поучаствовали в обсуждении в очном формате. Среди эссеистов проведут отборочные пит-сессии. Работы представлены в четырех темах на выбор.

Кроме того, в мероприятии участвуют 24 мировых эксперта.

Участникам мероприятия предстоит представить публике свои идеи, гипотезы, разработки на заданные тематики. В том числе они будут обсуждать будущее мирового развития. Открытый диалог продлится с 28 по 30 апреля.