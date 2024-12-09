Представителей объектов агротуризма Подмосковья приглашают на кейс-олимпиаду

Представители объектов сельского туризма Подмосковья могут принять участие во Всероссийской межвузовской дистанционной кейс-олимпиаде «Развитие агротуризма в Российской Федерации: новый взгляд», которую проводят РЭУ им. Г. В. Плеханова совместно с профильными НКО в целях популяризации сельского туризма и развития управленческих навыков у студентов, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода региона.

Участники будут решать актуальные кейсы действующих хозяйств, которые примут участие в олимпиаде. Например, студентам предстоит создать стратегии продвижения объектов и концепции для их развития, обновить сайт, дизайн и профили в социальных сетях, провести социологические исследования и разработать туристические маршруты с учетом особенностей сельской местности.

Узнать подробные условия участия и подать заявку можно на официальном сайте. Кейс-олимпиада будет проводиться с февраля по май 2025 года на технической базе РЭУ им. Г. В. Плеханова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.