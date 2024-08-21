сегодня в 13:57

Представитель прокуратуры Подмосковья выслушал проблемы граждан с ОВЗ в Люберцах

В ходе рабочей поездки в городской округ Люберцы начальник отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства, прав и свобод граждан прокуратуры области Андрей Малютин совместно с Люберецким городским прокурором Дмитрием Девятко провели личный прием граждан в Люберецкой районной организации Всероссийского общества инвалидов. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Подмосковья.

В ходе приема к представителям органов прокуратуры обратилось 7 граждан по вопросам лекарственного обеспечения и предоставления технических средств реабилитации, соблюдения жилищного законодательства и законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Всем обратившимся даны исчерпывающие ответы на поступившие вопросы и подробные разъяснения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что открытие центров для реабилитации инвалидов — очень важная тема, данная работа в Подмосковье ведется.

«Мы продолжаем открывать те самые центры, которые помогают инвалидам в реабилитации — опорно-двигательный аппарат, психологи, все, что связано с методиками развития. Эти центры у нас работают, они на хорошем счету», — сказал Воробьев.