Представитель Подмосковья вошел в топ-20 сильнейших лесных пожарных в РФ

Водитель автомобиля ЛПС-1 «Мокрое» Бородинского филиала ГАУ МО «Мособллес» Константин Северин, вошел в двадцатку сильнейших лесных пожарных на Всероссийском конкурсе «Лучший лесной пожарный — 2025», который прошел с 15 по 18 сентября в Красноярске. Это событие собрало лучших огнеборцев из России, Белоруссии и Армении, сообщает пресс-служба Комлесхоза Подмосковья.

Конкурсные испытания:

Константину пришлось проявить все свои навыки при прохождении трех сложных этапов:

Преодоление лесопожарной полосы препятствий, имитирующей реальные условия: лесные завалы, заболоченные участки и каменистые россыпи.

Ориентирование на местности в незнакомом лесном массиве.

Спортивное многоборье, где требовалась высокая физическая подготовка и скорость реакции.

Сильная конкуренция:

Константин соперничал с сильнейшими представителями Федеральной Авиалесоохраны и наземных лесопожарных служб не только из 18 регионов России, но и с коллегами из Белоруссии и Армении. Это несомненно подчеркивает высокий уровень его мастерства и преданности делу.

Важно знать:

Хотя пожароопасный сезон в России, Белоруссии и Армении идет на спад, работа лесных пожарных продолжается. Участники конкурса оперативно вернутся к своим обязанностям, готовые защищать наши леса от огненной стихии.

«Поздравляем Константина с достойным выступлением и желаем ему дальнейших успехов в его важной работе! Вместе мы сделаем наши леса безопаснее!» — отметили в ведомстве.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в этом году 39 пожаров — треть от общего количества — обнаружили с помощью «умных» камер, оснащенных искусственным интеллектом (ИИ).

«С начала года благодаря «умным» камерам, которые установлены на вышках сотовой связи, удалось обнаружить 39 лесных пожаров на площади более 50 га — около трети от общего количества. ИИ помогает определить точные координаты места задымления, моментально отправляя сигнал диспетчеру. Система видеомониторинга позволила сократить среднее время реагирования на 40 минут. Все 134 камеры, оснащенные искусственным интеллектом, вращаются на 360 градусов — таким образом, мы видим 100% лесных территорий. Однако в наиболее пожароопасных локациях в ближайшее время дополнительно установим еще пять видеокомплексов для усиления контроля», — рассказал губернатор.