Представитель Подмосковья стал победителем конкурса по системному программированию

26–27 октября состоялся финал конкурса по системному программированию Open OS Challenge 2024 (openscaler.braim.org), в отборочных этапах которого приняли участие более 1400 начинающих и опытных программистов и системных администраторов. В финал конкурса прошли 15 участников, показавшие лучшие результаты в отборочных этапах, проводимых на платформе инновационных соревнований Braim. Об этом сообщает пресс-служба организатора.

Организаторы конкурса: Российская компания «ЛИЧИ ТЕХНОЛОГИИ» и открытое сообщество разработчиков OpenScaler, оператором выступило АНО Центр развития инновационных технологий «ИТ-Планета». Конкурс проводился при поддержке российского разработчика программного обеспечения СберТех и разработчика и производителя модульной платформы для построения корпоративной ИТ-инфраструктуры Скала^р.

Участникам финала было предложено решить задания, ориентированные на системную разработку на базе ядра Linux. Для выполнения заданий использовался открытый дистрибутив Linux OpenScaler и платформа GitVerse для совместной разработки и хостинга кода. Основное задание было направлено на написание кода.

С учетом развития ИИ во всех отраслях экономики и учитывая стратегию России по реализации федеральной программы «Искусственный интеллект», финалистам было разрешено использовать любые AI-решения, такие как GigaCode, ChatGPT OpenAI и другие. Участниками финала были как опытные программисты, так и системные администраторы, сопровождающие уже готовые решения.

Задания для участников были созданы специалистами ведущих компаний — разработчиком программного обеспечения СберТех, сообществом разработчиков OpenScaler и российским разработчиком и производителем модульной платформы для построения корпоративной ИТ-инфраструктуры Скала^р, также с использованием различных AI-платформ.

«Задачи были очень сложные, но мне помог Chat GPT. Год назад я начал активно работать с этим инструментом и благодаря ему я и победил! Признаюсь честно, я вообще не профессиональный программист, а работаю системным администратором», — поделился впечатлениями победитель соревнования, студент Санкт–Петербургского Технического колледжа управления и коммерции Молчанов Олег Кириллович.

«Скала^р, как технологический контрибьютор на рынке корпоративной ИТ-инфраструктуры, поддерживает инициативы, направленные на развитие отечественных технологий и усиление кадрового потенциала отрасли. Результаты конкурса наглядно демонстрируют, что у начинающих разработчиков есть огромный потенциал для создания инновационных решений, а внедрение современных инструментов, включая ИИ, открывает новые возможности в системном программировании. Мы в Скала^р готовы поддерживать талантливых специалистов, предлагая им амбициозные технические задачи для реализации самых смелых идей», — отметил начальник отдела разработки ПО Скала^р Константин Аристов.

«Для нас это был осознанный эксперимент, работая над opensource и, в частности, над системным ПО, мы все больше внедряем новые практики DevSecAiOps. Для нас важен эффект по повышению скорости и качеству разработки по и развитию процессов. Надеюсь что результаты нашего эксперимента воодушевит больше разработчиков трансформироваться в next-gen инженеров для большего развития современных технологий в нашей отрасли!» — поделился директор управления разработки системного ПО СберТех Андрей Баженов.

В итоге в финале было определено 5 победителей:

1 место — Молчанов Олег Кириллович, Санкт–Петербургский технический колледж управления и коммерции, г. Санкт-Петербург.

2 место — Лыткин Роман Андреевич, Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, г. Москва.

3 место — Безуглый Кирилл Александрович, Донецкий национальный технический университет, Донецкая народная республика.

4 место — Хижук Евгений Владимирович, технологический университет имени дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта А. А. Леонова, Московская область.

5 место — Миронов Руслан Витальевич, Поволжский государственный технологический университет, Республики Марий Эл.

Победители выиграли денежные призы, а также поездку в Китай для ознакомления с национальной open source экосистемой OpenAtom.

Все подробности о конкурсе, включая информацию о призах и результаты финала, можно найти на официальном сайте конкурса openscaler.braim.org.

Скала^р (www.skala-r.ru) — разработчик и производитель модульной платформы для построения корпоративной ИТ-инфраструктуры. Компания выполняет роль технологического контрибьютора и объединяет в экосистему 25 партнеров — лидеров в своем классе решений.