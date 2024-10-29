Представитель Подмосковья посетил форум по сотрудничеству РФ и Китая в сельхозе

Замминистра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Дмитрий Черепнин принял участие в китайско-российском форуме по сельскохозяйственному сотрудничеству, организаторами которого выступают Посольство Китая в России и Союз китайских предпринимателей в России. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

Мероприятие проводилось при поддержке Минсельхоза РФ и Министерства сельского хозяйства и сельских дел КНР.

«Китайская Народная Республика является одним из основных партнеров Подмосковья, мы активно развиваем сотрудничество, в том числе в сфере сельского хозяйства, АПК, экспорта продукции. В рамках круглого стола обсудили перспективы углубления взаимодействия и реализацию межрегионального соглашения с провинцией Шаньдун, что позволяет нам более плотно сотрудничать с одной из наиболее развитых по экономическому потенциалу провинций Китая в области сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, торговли, выставок, науки и техники, студенческого обмена и других сферах», — отметил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Дмитрий Черепнин.

В рамках реализации межрегионального соглашения с провинцией Шаньдун в прошлом году делегация представителей Народного правительства и деловых структур провинции посетила с визитом Московскую область.

Кроме этого, была проведена Конференция по торговле, экономике, образованию, науке и технике. С целью двустороннего диалога и взаимодействия были подписаны меморандум о сотрудничестве в торговле, инвестициях и торгово-экономическом сотрудничестве, а также Меморандум о стратегическом партнерстве и сотрудничестве в области организации логистического сервиса по коридору «Восток-Запад» между Московской областью и провинцией Шаньдун.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны или с землей, или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.