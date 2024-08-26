Представитель Можайской городской прокуратуры провел прием жителей

сегодня в 12:58

В ходе приема к представителю городской прокуратуры обратилось 7 местных жителей по вопросам социальной газификации, обеспечения благоприятных жилищно-бытовых условий гражданину с ограниченными возможностями и другим вопросам.

Роман Шейко дал исчерпывающие ответы на поступившие вопросы и подробные разъяснения действующего законодательства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье важно уделять внимание проблемам и отвечать на вызовы.

«Наша задача разговаривать с жителями там, где есть проблемы», — сказал Воробьев.