Представитель МИД РФ Захарова высадила саженцы сосны в Балашихе

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высадила саженцы сосны в Балашихе. Она приняла участие в федеральной акции «День в лесу. Сохраним лес», которая прошла на территории Кучинского лесопарка в округе. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Это же не просто общественная деятельность, которая является хобби или отвечает каким-то своим личным представлениям о прекрасном. Это в том числе усилия, которые являются частью глобальной экологической повестки. И то количество деревьев, которые высаживаются сегодня, и то количество растений, которые высажены были вообще в рамках этой акции, оно имеет большое значение, если мы говорим о общемировых усилиях», — сказала Мария Захарова.

13 сентября, накануне профессионального праздника «Дня работников леса», в Подмосковье прошла федеральная акция «День в лесу. Сохраним лес вместе». В этом году организованно 20 лесных площадок.

Центральной площадкой в этом году стало Кучинское участковое лесничество. В акции приняли участие 2000 человек, которые на площади 5,4 га посадили 14 тыс. саженцев сосны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что экология является чувствительной темой для всех регионов и во многом связана с чистыми водоемами и структурой очистки. Он напомнил о реализации большой программы по модернизации очистных сооружений в Подмосковье.

Кроме того, губернатор сообщал, что в Подмосковье продолжат работы по очистке рек и озер, к выбору водоемов важно подключать жителей. Он поручил не церемониться с теми, кто загрязняет реки в регионе.