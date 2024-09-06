Представитель Чеховской городской прокуратуры провел прием жителей

На личный прием обратилось трое граждан, в том числе участник специальной военной операции, по вопросам газификации, выделения земельного участка, расширения детской площадки, организации уличного освещения, а также строительства очистных сооружений.

Всем обратившимся даны исчерпывающие ответы и разъяснения действующего законодательства. По двум поступившим обращениям организованы проверки, ход которых поставлен в городской прокуратуре на контроль.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.