Председателям МКД Подмосковья рассказали о системе электронного голосования

В рамках ежегодного юбилейного форума «Управдом» зампредседателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов разъяснил более чем 300 активным председателям МКД региона алгоритмы и цели работы в системе «ГИС ЖКХ». Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

В числе преимуществ электронного голосования были отмечены:

недопущение фальсификации протоколов общего собрания собственников;

исключение возможности незаконной смены УК;

снижение количества отказов во внесении МКД в реестр.

«Важно учесть ошибки первого опыта в процессе перехода на электронный формат голосования. К примеру, срок для участия в процедуре должен быть не менее 45 дней. Нужно также использовать все способы уведомления собственников о предстоящей процедуре, в том числе и личные встречи. Информация должна быть донесена до каждого жителя. Поэтому проведение информационной кампании — сейчас приоритетная задача. Включение в повестку вопросов, побуждающих граждан принять участие в голосовании, тоже не менее важная тема. Система станет эффективной в том случае, когда все собственники будут понимать, что для принятия того или иного решения, важен голос каждого», — сказал Владислав Мурашов.

Жителям напомнили и об успешных примерах проведения электронного голосования собственников по вопросам содержания МКД.

Вынести на общее собрание собственников жители могут любой вопрос, относящийся к компетенции ОСС, установленной ст. 44 Жилищного кодекса РФ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что задача властей региона — найти с управляющими компаниями (УК) умные и эффективные решения, которые позволяют создавать комфортные условия жизни.

«Наш сегодняшний семинар организован, чтобы выработать вместе модель функционирования управляющих компаний, понять, что нужно сделать для улучшения их деятельности. Наша команда старается делать максимально открытой свою работу — это касается и «Добродела», и нашего проекта, который предполагает предоставление услуг управляющих компаний в МФЦ», — сказал Воробьев.

Он добавил, что УК всегда находятся в гуще событий, а потому им особенно важно развиваться в своей работе. От этого зависит доверие людей.