В Павлово-Посадского округе выбрали председателя движения Первых

Первые Павлово-Посадского округа провели заседание местного отделения Совета Первых, где был выбран его председатель, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

На самом первом заседании по традиции произошло знакомство участников Совета. А также у ребят была сложная и важная задача — выбор нового председателя.

«Основным вопросом, который волновал молодое поколение, стал: чем будет заниматься Совет?

- Активисты Совета Первых получают возможность влиять на развитие Движения, принимать участие в планировании мероприятий и продвигать свои идеи и инициативы, — отметил активист движения Андрей Афанасьев.

Вошли в местный Совет лидеры от всех образовательных учреждений Павлово-Посадского городского округа.

Среди достойных претендентов на должность председателя общим собранием выбран Семен Молофеев. Именно Семен в этом учебном году станет лидером Первых Павлово-Посадского округа.

«Для меня это большая честь и огромная ответственность возглавить местное отделение Совета Первых. Лично знаю ребят, кто не первый год в этом движении и вижу результаты их работы. Уверен, что смогу оправдать высокое доверие и все мероприятия, в которых мы будем принимать участие, будут проходить на высшем уровне», — сказал Семен Молофеев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе — 3 кластера для подготовки детей: гуманитарный — на базе гимназии им. Примакова в

Одинцовском округе, естественно-научного направления — в физтех-лицее им. П. Л. Капицы в Долгопрудном, а в технолицее им. Долгих в Истре откроется кластер по кибернетике, программированию и робототехнике.

«Мне кажется, умение побеждать в литературе, английском языке, математике и вообще в жизни — очень важное качество для человека. Это то, что формирует характер», — добавил Воробьев.