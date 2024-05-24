Председатели СНТ в Ступине обсудили изменившиеся нормативы вывоза мусора

Под руководством заместителя главы округа Ступино Сергея Медведева накануне состоялась встреча с председателями более 20 СНТ. Об этом сообщается на официальном сайте администрации округа.

«Пригласили председателей СНТ округа, чтобы обсудить изменения, внесенные в процесс вывоза отходов. На каждый участок разработан норматив, составляющий 1,5 куба в год. Совместно с представителем Каширского регоператора постараемся подробно разобрать новый алгоритм вывоза мусора. Также у жителей есть ряд вопросов, который обсудим на встрече», — сказал Медведев.

Основная тема собрания — изменившиеся нормативы вывоза мусора. Так, с 1 мая вывоз отходов с территорий СНТ и дачных поселков осуществляется по графику.

«Расчет годового объема мусора формируется, исходя из количества участков на территории СНТ, которые зарегистрированы в реестре Минимущества региона разными долями. 1/12 годового счета выставляется каждый месяц», — рассказал представитель Каширского регионального оператора Илья Орлов.

Участники встречи обсудили корректировку графика вывоза мусора и дальнейшее взаимодействие.

Чтобы изменить стандартную форму коммерческого учета, необходима актуализация количества жилых участков.

Процесс актуализации — трехстороннее обследование территории и подписание соответствующих актов, на основании которых составляется обращение по изменению способа коммерческого учета актуализации нормативов.

Также участники встречи рассмотрели вопросы, связанные с управлением имуществом и состоянием дорог, ведущих к СНТ и находящихся на территориях товариществ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.