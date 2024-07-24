Председателей ТИКов Подмосковья обучили работе в интерактивном блокноте

Члены избирательных комиссий пользуются уникальным продуктом — интерактивным рабочим блокнотом УИК. Обучение работе с этим инструментом провели для председателей территориальных избиркомов (ТИК) и системных администраторов, сообщает пресс-служба Мособлизбиркома.

Его цель — оптимизация работы в период подготовки и проведения избирательных кампаний любого уровня.

ПО «ИРБ УИК» содержит нормативную правовую базу, которая поддерживается в актуальном состоянии с учетом изменений законодательства, шаблоны необходимых документов, а также памятки и плакаты.

В период подготовки и проведения выборов президента России ПО «ИРБ УИК» применялось на всей территории Подмосковья более чем 4 тыс. участковыми и 61 территориальной избирательной комиссией (ТИК). Они использовали в работе основной, финансовый и административный модули.

29% из сотрудников ТИК загружали исходные данные в ПО «ИРБ УИК» через специальное программное обеспечение «УИК», 48% заполняли вручную, а еще 3% частично подгружали через СПО»УИК», а частично — вручную.

Территориальные избирательные комиссии использовали ПО «ИРБ УИК» для подготовки памяток комплекта документов и инструкций для УИК, при обучении членов УИК и для подготовки иных методических материалов.

Члены участковых избирательных комиссий использовали ПО «ИРБ УИК» весь период подготовки и проведения выборов президента России, в том числе при подготовке ответов на обращения граждан.

В сентябре в Единый день голосования в Подмосковье состоятся выборы. Они пройдут в 25 городских округах Московской области. Кроме этого, в Подольске, округе Пушкинский и Наро-Фоминском округе пройдут довыборы.