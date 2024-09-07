Председатель Совета ветеранов проголосовал на избирательном участке в Щелкове

Ветераны всегда в особом внимании партии «Единая Россия». Они активно принимают участие на выборах в Совет депутатов городского округа Щелково. Председатель совета ветеранов городского округа Щелково Борис Дудик выразил надежду на то, что жители выберут лучших кандидатов, которые смогут эффективно решать возникающие вопросы и проблемы городского округа Щелково и проголосовал сам, передает пресс-служба партии «Единая Россия».

«Выборы в местный Совет депутатов являются самой главной темой, к которой сейчас приковано внимание. Участие в этом процессе дает возможность определиться с наиболее перспективными кандидатами, которые будут представлять интересы жителей в органах власти», — поделился Борис Дудик.

Также Борис Романович отметил, что на избирательных участках созданы все условия для комфортного предоставления помощи людям: любой нуждающийся в помощи может обратиться к члену избирательной комиссии, которая с готовностью окажет поддержку в любых вопросах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что каждому избирателю должно быть удобно.

«Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия по организации голосования <…> будут реализованы, обеспечены. Каждому избирателю должно быть удобно прийти проголосовать или сделать это дистанционно», — подчеркнул губернатор.