Председатель Совета депутатов Щелково провела личный прием граждан

Председатель Совета депутатов городского округа Щелково Мария Тарасова провела личный прием жителей. На встрече активные жители микрорайона Щелково-7 обратились с несколькими вопросами и предложениями, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Одной из наиболее актуальных проблем, озвученных жителями, является содержание жилых домов управляющей компанией. Также жители выразили обеспокоенность переходом на электронную систему платежных документов.

В связи с тем, что в микрорайоне расположено всего одно отделение Почты России, жители испытывают определенные неудобства. По данному вопросу был сделан соответствующий запрос.

Кроме того, на встрече обсудили работу действующих на территории клубных объединений. В микрорайоне также актуален вопрос увеличения объема дополнительных образовательных услуг.

Мария Тарасова пообещала внимательно рассмотреть все озвученные проблемы и предложения, а также принять меры для их решения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.