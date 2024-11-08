Председатель Совета депутатов Щелкова посетила микрорайон Потапово
Фото - © Совет депутатов г.о. Щёлково
Председатель Совета депутатов городского округа Щелково Мария Тарасова организовала повторный выезд в микрорайон Потапово. В мероприятии также приняли участие коллеги по депутатскому корпусу Олег Антонов и Владимир Субботин, а также представители администрации, передает пресс-служба городского округа.
Целью встречи стало обсуждение актуальной проблемы, связанной с водоотведением на улице Тимирязева. Ранее предпринятые меры, включая устройство «лотка», не привели к окончательному решению вопроса. Естественный уклон в сторону жилых домов создал сложную ситуацию, требующую глобального технического подхода.
В ходе встречи жители микрорайона выразили свою обеспокоенность и предложили более эффективные решения. Председатель Совета депутатов Мария Тарасова заверила присутствующих, что все предложения будут внимательно рассмотрены и учтены.
Для более детального изучения вопроса Мария Тарасова предложила провести заседание постоянной комиссии Совета депутатов по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, содержания территории, благоустройства, транспорта и связи. На заседание будут приглашены жители микрорайона и представители профильных служб.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.
«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.