Председатель Совета депутатов Щелкова посетила микрорайон Потапово

Председатель Совета депутатов городского округа Щелково Мария Тарасова организовала повторный выезд в микрорайон Потапово. В мероприятии также приняли участие коллеги по депутатскому корпусу Олег Антонов и Владимир Субботин, а также представители администрации, передает пресс-служба городского округа.

Целью встречи стало обсуждение актуальной проблемы, связанной с водоотведением на улице Тимирязева. Ранее предпринятые меры, включая устройство «лотка», не привели к окончательному решению вопроса. Естественный уклон в сторону жилых домов создал сложную ситуацию, требующую глобального технического подхода.

В ходе встречи жители микрорайона выразили свою обеспокоенность и предложили более эффективные решения. Председатель Совета депутатов Мария Тарасова заверила присутствующих, что все предложения будут внимательно рассмотрены и учтены.

Для более детального изучения вопроса Мария Тарасова предложила провести заседание постоянной комиссии Совета депутатов по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, содержания территории, благоустройства, транспорта и связи. На заседание будут приглашены жители микрорайона и представители профильных служб.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.