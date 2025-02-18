Председатель Совета депутатов Наро-Фоминского округа отчитался перед жителями

сегодня в 11:34

Руководитель фракции «Единая Россия» Геннадий Пензов в ходе встречи с жителями подчеркнул, что одним из приоритетных направлений в его работе является помощь фронту, всесторонняя поддержка участников специальной военной операции и их семей, сбор гуманитарной помощи мирным жителям Курской области, Донецкой, Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

«В рамках встречи с женами военнослужащих и участников СВО доложил информацию о ключевых законах, направленных на помощь и поддержку военнослужащих, добровольцев и мобилизованных, а также семей бойцов. За 2024 год отработано более 300 обращений от участников СВО и семей бойцов», — рассказал Пензов.

На встрече с секретарями первичных отделений рассказал о реализации партийных проектов и государственных программ в округе по благоустройству, строительству и капитальному ремонту объектов социальной инфраструктуры.

«Например, при поддержке партийного проекта „Городская среда“, проведено кардинальное, комплексное благоустройство знаменитого Бобруйского сквера. Его площадь составляет 0,5 Га. Были проведены строительные работы с заменой покрытия, установкой малых архитектурных форм, системы освещения и озеленением территории», — сказал Пензов.

Выступив перед трудовым коллективом Пенсионного фонда и активными жителями, рассказал об основных направлениях деятельности, о работе с наказами избирателей, вошедших в Народную программу «Единой России».

«Из общего числа наказов, а именно — 2518, нами выполнены все. Доложил о мерах поддержки жителей Подмосковья в социальной сфере. Особое внимание уделяем поддержке участников, ветеранов Великой Отечественной войны, многодетных семей и старшего поколения», — прок5омментировал Геннадий Пензов.

С коллективами школ подвели итог работы за 2024 год — обсудили вопросы строительства и капитального ремонта образовательных учреждений.

«Обратил внимание присутствующих, что по поручению Президента РФ и в рамках Народной программы „Единой России“ в школах, детских садах проводятся капитальные ремонты, модернизируются классы, обновляется школьная мебель и благоустраиваются пришкольные территории. За 2024 год отремонтированы: Наро-Фоминская школа № 9, Ново-Ольховская школа, Селятинская школа № 2 дошкольное отделение детсад № 34», — сообщил председатель Совета депутатов.

Коллективу Дома культуры «Созвездие» рассказал о поддержке учреждений культуры муниципального уровня.

«Отметил, что по программе инициативного бюджетирования, для Дома культуры, было приобретено фото- и видеооборудование», — резюмировал Пензов.

Он также подчеркнул, что члены партии продолжают реализацию инициатив и поручений Владимира Путина по сохранению исторической памяти. В Наро-Фоминском городском округе уже сегодня активно идет подготовка к юбилею Дня Победы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность динамики и контроля при проведении сезонных работ во дворах.

«Строительство, благоустройство, ЖКХ, <…> здесь тоже очень важна динамика», — сказал Воробьев.