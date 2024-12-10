Председатель совета депутатов Красногорска: важно взаимопонимание с жителями

Председатель совета депутатов Красногорска Сергей Трифонов отметил, что важно абсолютное взаимопонимание с жителями округа. Об этом сообщает пресс-служба председателя.

«Эффективность нашей работы в первую очередь оценивают наши жители. Работа ведется, и ведется она очень слаженно и эффективно. Абсолютное взаимопонимание, обратная связь с жителями и почти 100% отработка наказов. Все делается для того, чтобы жители могли быстро получить ответ на волнующий его вопрос. Спектр вопросов разнообразен: не все запросы материальные, есть вопросы и по юридической помощи, особенно у семей мобилизованных», — отметил Трифонов.

Он добавил, что за каждым наказом закреплен конкретный депутат. Поэтому, по словам Трифонова, была такая слаженная работа и соработничество.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.