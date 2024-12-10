Председатель Совета депутатов и Щелковский городской прокурор провели прием граждан
Фото - © Совет депутатов г.о. Щёлково
Мария Тарасова, председатель Совета депутатов, и Денис Зайцев, Щелковский городской прокурор, провели совместный прием граждан, передает пресс-служба администрации муниципалитета.
На встрече обсуждались различные вопросы, касающиеся урегулирования проблем в сфере банкротства физических лиц, трудовых споров, деятельности ассоциаций, жалоб на действия управляющих организаций и взаимодействия с правоохранительными органами.
Жители обратились с просьбами найти пути решения и ускорить решение их проблем. По вопросам, требующим дополнительной проработки, были приняты письменные обращения, и все они взяты на контроль. Ни одна жалоба не останется без ответа.
Такие встречи проводятся регулярно, и благодаря консолидированному подходу удаётся решить проблемы, с которыми жители не могут справиться самостоятельно.
Предварительная запись на прием осуществляется по телефону 8(496)566-45-94 или по электронной почте sd-schelkovo@yandex.ru.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.
«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.