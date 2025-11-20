Председатель родкомитета Подмосковья отмечена грамотой

17–18 ноября председатель Родительского комитета при министерстве образования Московской области Анастасия Снегурова, члены регионального родительского комитета и делегация родителей Подмосковья приняли участие во Всероссийском съезде родительских комитетов, который прошел в Москве. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В съезде приняли участие 600 активных родителей со всей страны — представители школьных, муниципальных и региональных сообществ. Программа дала возможность подвести итоги уже проделанной работы при участии активных родителей со всей страны и наметить планы дальнейшего сотрудничества в образовательном пространстве. Съезд стал площадкой для обмена опытом и лучшими практиками, обсуждения настоящего и будущего системы воспитания в школах.

Свое приветствие участникам мероприятия направил Президент России Владимир Путин, его зачитал первый заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергей Кириенко. Глава государства подчеркнул, что съезд способствует решению важных задач — это укрепление института семьи, воспитание подрастающего поколения на основе духовно-нравственных идеалов, ценностей патриотизма и гражданственности.

Сергей Кириенко отметил, что родкомы стали полноценными партнерами государства. От воспитания подрастающего поколения зависит будущее страны, именно поэтому в 2024 и 2025 годах Владимир Путин поручил выделить из резервного фонда президента Российской Федерации 1 млрд рублей на поддержку проектов в рамках Конкурса инициатив родительских сообществ.

Конкурс был запущен обществом «Знание» совместно с министерством просвещения РФ в 2024 году. По итогам года в нем приняли участие 8,5 тысячи школ, из которых 47% расположены в сельской местности. На реализацию проектов победителей были выделены денежные премии в размере от 200 тыс. до 2 млн рублей. Так, в школах появились интерактивные музеи и научные классы, заработали семейные театры и киноклубы, проводятся живые уроки истории в формате фестивалей, организуются экскурсии на производства, семейные волонтерские программы, путешествия по городам России и многое другое.

Участников съезда также поприветствовал Министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Он подчеркнул, что проведение Всероссийского съезда родительских комитетов играет большую роль во взаимодействии между родителями и системой образования. Программа съезда охватила наиболее актуальные вопросы, касающиеся воспитания и образования подрастающего поколения.

В первый день съезда, 17 ноября, прошли совещания и тематические встречи. Также участники защитили групповые проекты. Анастасия Снегурова, председатель РРК Подмосковья, вошла в состав проектной группы по направлению «Воспитание». Главной темой работы стал ключевой вопрос: «Как объединить и синхронизировать усилия семьи и школы в воспитании детей?».

Во второй день Министр просвещения провел встречу с членами Всероссийского родительского комитета. На ней обсудили вопросы выстраивания коммуникации между Всероссийским родительским комитетом, региональными и муниципальными родительскими сообществами, организации программы межрегионального обмена для советников по воспитанию, тиражирования лучших проектов родителей в регионах страны и систему поощрения активных родителей. Темами обсуждения стали также нагрузка на школьников и единые образовательные программы.

В рамках съезда также наградили активных родителей и педагогов. Анастасия Снегурова получила Почетную грамоту Общества «Знание» за весомый вклад в реализацию просветительских проектов и продвижение идей просвещения.

Кроме того, состоялось заседание Всероссийского родительского комитета с участием председателя правления Движения Первых, Героя Российской Федерации Артура Орлова, генерального директора общества «Знание» Максима Древаля, заместителя руководителя Росмолодежи Юрия Лескина. Обсуждали программу просвещения родителей детей дошкольного возраста, просветительские проекты общества «Знание», предложения по совместной работе родительского сообщества с федеральными ведомствами. Принято решение усилить просветительскую деятельность, чтобы родительское сообщество было максимально проинформировано о возможностях нацпроекта «Молодежь и дети»; были подведены итоги работы ВРК в 2025 году и утвержден план работы на следующий год.

В Подмосковье хорошие результаты в сфере образования благодаря открытости школ к нововведениям и диалогу с обществом, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Особенно я хочу отметить наши флагманские школы, но подчеркнуть не их привилегированность, а то, что они всегда открыты (к диалогу, к чему-то новому — ред.)», — сказал Воробьев.