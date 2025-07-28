Председатель правления ПК «Русфинхоз» оштрафован за нарушение закона о рекламе

Московское областное УФАС России вынесло постановление о назначении штрафа по делу об административном правонарушении в отношении председателя правления ПК «Русфинхоз» на сумму 4 тыс. рублей, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Ранее в управление поступили материалы по факту распространения в сетевом издании рекламы финансовых услуг по приему денежных средств граждан во вклады организации, не имеющей соответствующей лицензии.

По результатам рассмотрения обращения управление возбудило дело по признакам нарушения пункта 7 статьи 7 и части 14 статьи 28 закона о рекламе и вынесло решение.

Управление признало рекламу нарушающей требования закона о рекламе.

Решение послужило основанием для привлечения председателя правления ПК «Русфинхоз» к административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 14.3 КоАП.

В Подмосковье работает Главное контрольное управление, которое следит за финансовой деятельностью центральных и территориальных исполнительных органов власти, государственных органов, учреждений и предприятий, а также других организаций, функционирующих с использованием средств регионального бюджета. Еще Мособлконтроль координирует контрольную деятельность центральных исполнительных органов госвласти Подмосковья, изучает и анализирует деятельность объектов проверок. В предусмотренных законом случаях объектом проверок может стать деятельность должностных лиц и органов местного самоуправления в муниципальных образованиях региона.

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