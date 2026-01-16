Председатель Мособлдумы и глава Балашихи посетили семью участника СВО

Во встрече также участвовал руководитель местного отделения ассоциации ветеранов СВО Иван Клещерев.

Глава семьи Роман служит в дивизии имени Ф. Э. Дзержинского и добровольно отправился в зону проведения специальной военной операции в июне 2023 года. За проявленное мужество он награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, а также медалями «За отвагу», Жукова и Суворова.

Супруга военнослужащего Наталья рассказала, что вместе с детьми Емельяном и Таисией ждет возвращения мужа домой. В 2026 году семья смогла приехать к Роману, чтобы встретить Новый год вместе.

Дети активно занимаются спортом: Таисия посещает занятия по плаванию, а Емельян занимается футболом в секции «Метеор». Семье оказывается необходимая поддержка: детям предоставлено льготное питание в школе и бесплатные билеты на культурные и досуговые мероприятия.

В Балашихе ведется системная работа по поддержке участников и ветеранов специальной военной операции и их семей. В Московской области действует более 70 мер социальной поддержки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что родственники и дети участников специальной военной операции в Подмосковье получают различные меры поддержки, в том числе и в индивидуальном порядке.

«Дети, родители, жены (участников СВО — ред.) сталкиваются с разными сложностями. Мы стараемся помогать и в рамках фонда «Защитники Отечества», и на каждой территории у нас есть семьи, которые мы сопровождаем», — сказал губернатор.