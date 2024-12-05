Председатель Мейксин ответил, возможно ли электронное голосование в Петербурге

Председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Максим Мейксин поделился мнением о недавних выборах в Северной столице, акцентировав внимание на их высокой явке и организации, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Он отметил, что их задача заключается в точном подсчете голосов и строгом соблюдении законов, а не в контроле явки. Новый проект «ИнформУИК», направленный на информирование избирателей, включает поквартирные обходы, что также служит для повышения осведомленности о выборах и сверки списков.

Говоря о многодневном голосовании, он указал, что этот формат действительно увеличивает явку, предоставляя избирателям удобство выбора времени для голосования. Однако это создает дополнительную нагрузку на избирательные комиссии.

Отвечая на вопросы о будущем электронного голосования в Петербурге, эксперт выразил интерес к реализации проектов, подобным тем, что уже активно используются в Москве. Тем не менее он добавил, что для этого необходимо решить ряд технических задач, таких как согласование данных из различных систем и необходимость обновления оборудования, что потребует значительных финансовых вложений.

«Мы считали, это стоит около двух с половиной миллиардов рублей», — подчеркнул председатель.

Также в условиях санкций и высоких цен на технологии, подготовка к дистанционному голосованию может оказаться сложной задачей.