Председатель комитета по местному самоуправлению Мособлдумы провел заседание

В среду председатель Комитета по местному самоуправлению Мособлдумы Владимир Барсуков провел расширенное заседание с участием зампредседателя Мособлдумы Олега Рожнова, представителей Избиркома Подмосковья, Общественной палаты Подмосковья, министерства территориальной политики, прокуратуры, управления Минюста РФ по МО, совета муниципальных образований, Правового управления губернатора МО, КСП МО, ЗАТО городского округа Восход. Об этом сообщает пресс-служба депутата.

На заседании были рассмотрены следующие вопросы:

проект закона Московской области № 1452па «О внесении изменений в закон Московской области «О муниципальных выборах в Московской области». Был внесен комитетом по местному самоуправлению Мособлдумы;

проект закона Московской области № 946па «Об общих принципах организации и деятельности общественных палат муниципальных образований Московской области» (одобрен постановлением МОД от 22.06.2023 № 28/58-П). Рассмотрение данного законопроекта во 2-м чтении запланировано на заседании Мособлдумы 30 мая 2024 г.

Как ранее отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям, власти региона будут делать все, чтобы Подмосковье становилось лучше.

«Мы и дальше будем делать все, чтобы жизнь в Подмосковье становилась лучше, а наша любимая страна — сильнее», — уточнил Воробьев.