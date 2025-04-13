Председатель Госдумы Володин поздравил россиян с Вербным воскресеньем

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале поздравил россиян с Вербным воскресеньем. Он рассказал, чем известно это дерево.

«Имеет способность оживать даже после самых суровых зим», — отметил парламентарий.

Володин пожелал, чтобы вернувшаяся в Россию весна принесла с собой теплоту, надежды на будущее. Вместе с этим также придут и новые перспективы.

Ранее РИАМО рассказывало о празднике Вербное воскресенье, его истории и традициях.