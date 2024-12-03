Председатель Федерации самбо Люберец принял участие в акции «Коробка храбрости»

сегодня в 14:23

Ее инициатором выступила партия «Единая Россия». Проект реализуется на территории Московской области уже 12 лет.

«Все желающие могут оставить в „Коробке храбрости“ игрушки, сладкие подарки, наборы для творчества, конструкторы, книги, карандаши и фломастеры. Всё это передадут в детские хосписы, больницы и поликлиники, чтобы маленьким пациентам было не так страшно проходить лечение», — рассказал Виктор Худяков.

Присоединиться к акции можно до 6 декабря включительно.

«Коробки храбрости» установлены в отделениях объединенной Общественной приемной «Единой России» Люберец по следующим адресам:

— Люберцы, ул. Кирова, д. 22,

— Дзержинский, ул. Ленина, д. 9.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев