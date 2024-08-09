Предпроверку подключили к услуге по оформлению субсидий на оплату ЖКУ в Подмосковье

На регпортале Подмосковья обновили услугу по оформлению субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Услуга «Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» доступна на региональном портале в разделе «Дом и ЖКХ» — «Господдержка». Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Оформление субсидий на оплату ЖКУ — одна из самых востребованных онлайн-услуг в Подмосковье. Только с начала 2024 года ею воспользовались более 74 тыс. раз. Чтобы снизить количество отказов из-за дублирования заявлений, мы внедрили умный сервис. В случае, если пользователь ранее уже получил субсидию или ему назначили, или продлили ее проактивно, система пришлет информацию об этом. Во всплывающем окошке появятся дата окончания периода и сведения о необходимости повторной подачи заявления», — отметила министр госуправления, ИТ и связи региона Надежда Куртяник.

Чтобы получить субсидию, нужно иметь регистрацию в Подмосковье. При этом расходы на коммунальные услуги должны превышать 22% от совокупного дохода семьи.

Размер субсидии рассчитывается в зависимости от размера стандартов стоимости ЖКУ и стандартов нормативной площади жилого помещения: для одиноко проживающих — 33 кв. метров, на семью из двух человек — 42 кв. метров, на каждого члена семьи от 3-х человек — по 18 кв. метров.

Услуга предоставляется бесплатно. Результат поступит в личный кабинет на портале в течение 10 рабочих дней.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Также Воробьев отметил, что лучшие подмосковные практики цифровизации тиражируются по всей стране.