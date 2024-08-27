Предпринимателям расскажут о порядке и правилах размещения нестационарных торговых точек

В целях обеспечения порядка при размещении нестационарных объектов, точек продаж бахчевыми культурами и летних кафе Госинспекция по недвижимости совместно с отраслевыми ведомствами проведет для предпринимателей бесплатный вебинар: «Нестационарные торговые объекты — виды и контроль за установкой», передает пресс-служба ведомства.

Онлайн-мероприятие состоится 29 августа в 16:00.

Участники узнают, чем нестационарные торговые объекты отличаются от стационарных и что нужно знать для их размещения. Также слушателям разъяснят, как не допустить нарушений при размещении сезонных торговых площадок, на основании каких документов и на какой срок они устанавливаются.

Спикеры расскажут о порядке и требованиях законодательства при размещении нестационарных торговых объектов, бахчевых развалов и летних кафе. Внимание будет уделено их обустройству, внешнему оформлению, а также торговым локациям.

Мероприятие направлено на профилактику нарушений: предупреждение и снижение незаконного размещения торговых точек и пресечение нелегальных продаж.

Зарегистрироваться и принять участие в вебинаре можно по ссылке.