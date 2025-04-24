Предпринимателям предложат бонусы на продвижение и помощь экспертов

Минэкономразвития России и Авито продолжают совместную программу помощи малому и среднему бизнесу. Участники нового этапа смогут получить до 21 000 бонусов на продвижение своих товаров и услуг, а также персональную консультацию эксперта Авито для успешного старта на платформе, сообщила пресс-служба компании.

Программа реализуется на базе центров «Мой бизнес», а оператором выступает Национальное агентство развития предпринимательства «Мой бизнес — мои возможности».

С 2023 года, когда инициатива была запущена, ей воспользовались свыше 4 000 предпринимателей из разных регионов — от Калининграда до Владивостока. Благодаря бонусам на продвижение бизнесмены смогли привлечь больше клиентов, расширить аудиторию и значительно увеличить доход. В этом году программа стала еще более выгодной, предлагая участникам новые преимущества.

«Минэкономразвития России с 2022 года реализует комплексные партнерские программы для предпринимателей на базе центров „Мой бизнес“. Крупные организации предоставляют МСП и самозанятым дополнительные бонусы и специальные условия для развития их бизнеса, а также обучающие вебинары и мероприятия с участием специалистов сервисов — предприниматели получают информацию о новых возможностях из верифицированных источников. Такими программами за весь период уже воспользовались более 75 000 предпринимателей, общая сумма бонусной поддержки составила более 375 млн рублей. Авито для микро и малого бизнеса — хорошая площадка с низким порогом входа, которая в том числе подходит для быстрого тестирования гипотез. Согласно национальной цели, сектор МСП должен перейти в стадию качественного роста: рост дохода в расчете на 1 работника в 1,2 раза больше, чем рост ВВП. Донастройка инструментов поддержки, а также партнерские программы помогают поддержать рост и масштабирование бизнеса на всех этапах», — отметила заместитель Министра экономического развития Российской Федерации Татьяна Илюшникова.

Она уточнила, что совершенствование мер поддержки и партнерские программы помогают бизнесу развиваться и масштабироваться на всех этапах.

«Авито как технологическая компания стремится создавать возможности для роста бизнеса. Увеличение бонусов и продление программы — наш вклад в развитие малого предпринимательства в России. Уже 4000 предпринимателей смогли масштабировать свой бизнес, благодаря бонусам на продвижение, которые мы начисляем по программе с Минэкономразвития России. Чаще других программой пользуются предприниматели, которые занимаются строительством, а также продают мебель, одежду и обувь. А наиболее активные участники из таких регионов, как Московская и Вологодская области, Краснодарский край, республика Крым, города федерального значения Москва и Санкт-Петербург, а также республика Татарстан. Предприниматели видят в нашей программе эффективный инструмент для роста и развития», — подчеркнул управляющий директор Авито Влад Федулов.

Участники программы, обратившиеся через центры «Мой бизнес», получают помощь от экспертов Авито. Специалисты помогут разобраться в работе платформы, разработать стратегию продвижения и будут сопровождать на всех этапах.

Программа доступна для ИП, компаний, работающих в сфере товаров и услуг, а также для самозанятых с соответствующим статусом. Участвовать могут как новые пользователи, так и те, кто ранее не проявлял активность на Авито: их расходы на продвижение за последние полгода не должны превышать 1 000 рублей в месяц.

Для получения бонусов необходимо обратиться в региональный центр «Мой бизнес» (инфраструктуру поддержки в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика») или оставить заявку онлайн по указанной ссылке.