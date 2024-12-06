Предпринимателям Подольска рассказали, как обезопасить бизнес от мошенников

В администрации городского округа Подольск состоялся круглый стол на тему: «Как обезопасить бизнес от мошенничества». Подольским предпринимателям рассказали, как обезопасить бизнес от мошенничества. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

В мероприятии принимали участие бизнесмены, юристы, общественные деятели, сотрудники правоохранительных органов.

Адвокат Антон Кальван рассказал о защите персональных данных. В частности, об изменениях в законодательстве, которые вступят в силу 29 мая 2025 года. С этого момента административная ответственность за нарушения многократно возрастет — штрафы для юридических лиц могут составить до 15 млн рублей.

Раскрывая тему мошенничества, адвокат Вероника Полякова рассказала о распространенности этого вида преступлений и способах обезопасить себя и свои деньги.

«Мы все время куда-то бежим, у нас постоянно нет времени. Мошенники этим пользуются. Поэтому очень важно быть внимательными к неожиданным звонкам, не верить на слово, остановиться и перепроверить», — поделилась Полякова.

Также с докладами выступили представители подольской прокуратуры и финансовые эксперты.

Предпринимателям напомнили о возможности получить юридическую помощь от уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области. Такая возможность есть в регионе с 2014 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что власти региона готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории Подмосковья.

Губернатор подчеркнул, что они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.