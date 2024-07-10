Предпринимателям Подмосковья расскажут об экспорте промпродукции в СНГ

Малый и средний бизнес Московской области приглашают принять участие в бесплатном вебинаре «Экспорт промышленной продукции в страны СНГ». Обучение состоится 11 июля. Организатором выступает фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области (фонд поддержки ВЭД МО). Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

Спикером выступит собственник компании «Нера Консалт» Анна Руднева. На семинаре эксперт рассмотрит систему разрешительного порядка вывоза промышленной продукции с территории РФ в страны СНГ, расскажет про временные экспортные пошлины, а также про особенности отгрузки и оплаты промышленной продукции через третьи страны.

Каждый участник встречи сможет составить для себя чек-лист по бизнес-процессам для экспорта в СНГ, а также задать вопросы эксперту-практику в области ВЭД.

Мероприятие пройдет в онлайн-формате 11 июля с 15:00 до 16:00. Предварительно необходимо оставить заявку по ссылке. Регистрация открыта до 10:00 11 июля.

По всем вопросам можно обратиться к специалисту Фонда поддержки ВЭД МО Светлане Воробьевой по телефону +7 (495) 150-39-41 (доб. 16) или по электронной почте vsv@exportmo.ru.

Помимо этого, Фонд оказывает образовательную поддержку и другие услуги. Они предоставляются бесплатно или на условиях софинансирования в рамках национальных проектов «Международная кооперация и экспорт», а также «Малое и среднее предпринимательство», которые инициировал президент России. Подробнее об услугах фонда — на сайте.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что власти Подмосковья готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории области.

По словам главы региона, они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.