Предпринимателям Подмосковья расскажут, как привлечь подписчиков 25 июня

сегодня в 16:00

25 июня для подмосковных предпринимателей состоится бесплатный очный тренинг «Тысячи подписчиков в соцсетях». Участникам расскажут об алгоритмах популярных соцсетей, основах драматургии и сторителлинге. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Мероприятие организовывает центр «Мой бизнес» Подмосковья в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

На мероприятии участники познакомятся с принципами работы алгоритмов социальных сетей, узнают, как часто нужно публиковать контент, научатся создавать захватывающие истории с использованием основ драматургии. Также эксперт расскажет о типах контента для социальных сетей, где искать идеи, как писать истории и презентовать себя. Спикером выступит эксперт по личному бренду, интернет-маркетолог, совладелец агентства увеличения конверсии LEADHUNTER GROUP Ильяна Левина.

Тренинг пройдет 25 июня на базе коворкинг-центра «Точка кипения — Коммуна» по адресу: г. Москва, 2-й Донской проезд, д. 9, стр. 3. Начало в 11:00, продолжительность 4 часа.

Участие бесплатное. Необходимо предварительно зарегистрироваться до 9:00 25 июня по ссылке.

Информация об образовательных мероприятиях для бизнеса региона доступна в календаре на инвестиционном портале Подмосковья.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что власти Подмосковья готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории области.

По словам главы региона, они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.