Предпринимателям Подмосковья рассказали о заключении контрактов

Эксперты и общественные помощники уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области Владимира Головнева делятся с бизнес-сообществом полезной информацией на актуальные темы. Об этом сообщает пресс-служба бизнес-омбудсмена.

Общественный помощник уполномоченного по государственным закупкам Сергей Маковеев подготовил очередную инструкцию, в которой рассказал о случаях и порядке направления протокола разногласий к контракту по ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 N 44-ФЗ.

Маковеев отметил, что незнание нюансов в работе по 44-ФЗ может привести к крайне негативным последствиям. Например, таким как включение сведений о победителе закупки в реестр недобросовестных поставщиков.

После определения победителя заказчик размещает в единой информационной системе и на электронной площадке протокол подведения итогов закупочной процедуры, проект контракта. Текст должен полностью соответствовать проекту контракта, опубликованному в составе документации о закупке, содержать информацию о победителе. Цена контракта должна содержать ценовое предложение победителя, содержащееся в заявке или поданное в ходе процедуры.

При отсутствии разногласий в отношении условий контракта победитель электронной процедуры подписывает электронной подписью контракт и документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта.

Далее Сергей Маковеев назвал пять обязательных шагов для заключения контракта при наличии разногласий:

Шаг 1. Получив для подписания проект контракта, внимательно изучить документ, выявить ошибки и несоответствия.

Шаг 2. Составить протокол разногласий.

Шаг 3. Подписать протокол разногласий усиленной электронной подписью лица, уполномоченного подписывать контракт, и разместить на электронной площадке вместо подписанного контракта.

Нет необходимости направлять заказчику подписанный и отсканированный документ.

Закон № 44-ФЗ регламентирует сроки, которых стоит придерживаться победителю электронной процедуры при размещении протокола разногласий.

Протокол можно направить только один раз и не позже пяти рабочих дней с момента, когда заказчик разместил на площадке проект контракта (ч. 3 ст. 51 Закона № 44-ФЗ).

Не следует пропускать этот срок, иначе заказчик признает победителя уклонившимся от заключения контракта и он попадет в РНП (п. 1 ч. 6 ст. 51, ч. 2 ст. 104 Закона № 44-ФЗ).

Шаг 4. Заказчик должен рассмотреть протокол разногласий, после чего:

• В случае согласия с замечаниями он доработает проект контракта и снова направит его победителю.

Обратите внимание: проект контракта по-прежнему не подписан заказчиком, в государственных закупках первым свою подпись в любом случае должен поставить участник.

• В случае несогласия с замечаниями заказчик не вносит изменения в проект контракта, а повторно разместит его в ЕИС и на электронной площадке с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя электронной процедуры.

Заказчик осуществляет эти действия не позднее двух рабочих дней, следующих за днем размещения участником закупки, с которым заключается контракт, этой информации и документов (ч. 4 ст. 51 44-ФЗ).

Шаг 5. Подписать вновь полученный проект контракта от заказчика с приложением документов и (или) информации, подтверждающей предоставление обеспечения исполнения контракта не позднее одного рабочего дня, следующего за датой размещения заказчиком информации и документов.

Если изменения не были внесены заказчиком, есть возможность подать жалобу в ФАС, но сделать это можно не позднее даты заключения контракта (ч. 6 ст. 105 44-ФЗ). После истечения указанного срока обжаловать действия заказчика можно только в судебном порядке.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что на территории Московской области реализуются меры поддержки бизнеса и проектов импортозамещения.

«Тема импортозамещения очень важна. Если ты открываешь предприятие по программе импортозамещения, ты получаешь деньги под 1% из федерального фонда развития промышленности», — отметил Воробьев.